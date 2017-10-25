Volta Solar

השקעה בחברת אנרגיה מתחדשת טרום הנפקה בבורסה

מהחברות היזמיות המובילות בישראל בתחום האנרגיה הסולארית המבוזרת. מתמחה בפיתוח והתקנת מערכות סולאריות לגגות בתים, עסקים, חקלאות ורשויות מוניציפאליות. בשילוב טכנולוגיה מתקדמת, וולטה מנגישה אנרגיה ירוקה בצורה פשוטה, אסתטית ונגישה כלכלית.
31 ימים נותרו

156% מיעד הגיוס

  • בהתאם להנחיות הרשות לניירות ערך, סכום הגיוס הכולל יתעדכן פעמיים ביום (ימי חול בלבד) – בשעה 11:00 ובשעה 18:00 – ולא באופן רציף.

₪7,827,820

גויסו עד כה

291

משקיעים
(המהווים 782 יחידות השקעה)
בגיוס זה קיימת טבלת הטבות. להצגת הטבלה לחצו כאן
סוג השקעה:
גיוס באמצעות תשקיף
יעד גיוס מינימלי:
₪5,005,000
יעד גיוס מקסימלי:
₪50,050,000
אחוז מניות מוצע:
2.75% - 23.84%
מחיר המניה משקף שווי חברה:
₪210,805,364
מחיר מניה (אינה סחירה בבורסה):
₪77.00
שלב החברה:
Sales Growth
קטגוריה:
חדשנות ירוקה

 

  • הצעת המניות מבוצעת בהתאם לתשקיף הנפקה של החברה מחודש אוגוסט 2025 ולהודעה משלימה מחודש ספטמבר 2025. מסמכים אלו כוללים את מלוא הפרטים הנדרשים על פי דין בקשר עם ההצעה ועם החברה, פעילותה ותוצאותיה. כן כולל התשקיף את דו"חותיה הכספיים של החברה ופרק הדן בגורמי הסיכון העיקריים לחברה ולעסקיה. תחת לשונית ״מסמכים״ נכלל עותק מלא של התשקיף (הכולל גם את הדוחות כספיים ליום 31.12.24 וליום 30.6.25), ההודעה המשלימה ופרק גורמי הסיכון כאמור.  יודגש כי המניות המוצעות אינן רשומות למסחר בבורסה  ומשכך משקיע שיבקש למכור את מניותיו יידרש לאתר קונים פוטנציאליים ולנהל מולם מו"מ וכן למסור כתבי העברה חתומים לחברה. מגבלות כאמור עלולות להשפיע על תנאיה המסחריים של מכירה כאמור.

 

 

ערן טל
מנכ"ל
הקים, ניהל ומכר מספר עסקים במגוון תעשיות החל מלואו-טק מקומי, וכלה בהיי-טק גלובלי עם מחזורי הכנסות מצטברים של כ-$100M. הוביל את חברת ClicksMob שנמכרה לחברת - XL Media. החברה הרוכשת (XLM:LON) נסחרה בלונדון בשווי של למעלה מ $500M בעת הרכישה. רס"ן במילואים בוגר חיל השריון, ביצע שורת תפקידים כולל מ"פ טנקים, ובמהלך המלחמה כעוזר רמ"ח התכנון של זרוע היבשה וכעוזר מח״ט 7. מהנדס תעשיה וניהול בוגר הטכנין.

  • מייסד
טל הרכבי
סמנכ"ל עסקים
נכנס לעולם העסקי כבר בהיותו בן 16 והוביל את כניסת ענקית הבידור והמוזיקה MTV לישראל בקרב פלח שוק בני הנוער, פיתח קמפיינים לענקיות מקומיות כגון אסם, סלקום ועוד. הוביל את הפיתוח העסקי הגלובלי של חברת ClicksMob וסגר בהצלחה עסקאות רבות ומשמעותיות אל מול חברות ענק בתחום מכל העולם. סיים לימודי תואר בכלכלה עוד בתיכון, שירת כמ"פ בהנדסה קרבית בסדיר ובמילואים.

  • מייסד
הגר דחבש רוזן
סמנכ"לית כספים
רו"ח יוצאת KPMG, בעלת למעלה מ- 15 שנות ניסיון בניהול וייעוץ פיננסי לחברות ציבוריות גלובליות בתחום הנדל"ן, ההחזקות והתשתיות כולל אפריקה-ישראל ומנרב. כיהנה כסמנכ"לית הכספים בחברת מבט לנגב, הזכיין בפרויקט BOT עיר הבה"דים של משרד הביטחון, בהיקפי מימון פרויקטים של כ-2 מיליארד ש"ח.

אדם פילד
סמנכ"ל חדשנות ודיגיטל
מוביל את תהליכי הדיגיטליזציה, אוטומציה ואופטימיזציה המתקדמים בכלל מחלקות החברה תוך התמקדות המצוינות התפעולית, שיפור היעילות, ובהתאמה הרווחיות. בתפקידו הקודם הוביל את הפיתוח העסקי הגלובלי באתר המידע הפיננסי הגדול בעולם Investing.com עם הכנסות של למעלה מ$100M.

רינת דוניצה
סמנכ"לית משאבי אנוש
בעלת מעל 20 שנות ניסיון ניהולי בכיר בניהול ופיתוח משאבי אנוש בחברות גלובליות מהמובילות במשק כגון SAP, Verint ו-Amdocs, לצד תפקידי ניהול נוספים בחברות טכנולוגיה ואקדמיה. בוולטה סולאר היא אחראית על פיתוח ההון האנושי, גיוס ושימור טאלנטים והובלת תרבות ארגונית תומכת חדשנות, תוך חיבור הדוק בין הצמיחה העסקית לבין ההון האנושי.

קובי כהן
מנהל פיתוח עסקי
יזם ומנהל מנוסה עם מעל 20 שנות ניסיון בהובלת פרויקטים חוצי-ארגון במגוון תעשיות, ביניהן אנרגיה מתחדשת, נדל"ן וקמעונאות. שימש בתפקידי מפתח בכירים בחברות ציבוריות מובילות כמו קבוצת חג‘ג‘, שיכון ובינוי ונטוויז‘ן, כולל הובלת פרויקטים בהיקף רחב וניהול יחידות רווח עצמאיות. בעל מומחיות בניהול תהליכים מורכבים ויצירת שותפויות אסטרטגיות וגורם משמעותי להסמכים וזכייה במכרזים מול הרשויות המקומיות. רס"ן במילואים ביחידת 8200 ובעל תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות.

מיכל פישלר מונד
מנהלת בכירה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון במימון פרויקטים, קרנות חוב והשקעות פרטיות, ניהול פיננסי ופיתוח עסקי. מתמחה בניהול עסקאות מורכבות, סגירת עסקאות חוב והשקעות במגוון תחומים, כולל הייטק, קמעונאות ואנרגיה. יוצאת חברת הייעוץ האסטרטגי תאסק, ניהלה השקעות בהיקף מילארדי ש"ח בפרויקטי תשתיות בחטיבת מימון הפרויקטים של בנק לאומי. שותפה-מייסדת ב"מכלול Growth", ומובילת אסטרטגיה בפורטפוליו בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. בעלת MBA במימון וניהול סיכונים מהמרכז הבינתחומי. כיום, חברה בדירקטוריון של וולטה סולאר.

  • דירקטור
נורית שקד
מנהלת בכירה עם ניסיון עשיר בבניית אסטרטגיות עסקיות, פיתוח מיזמים וניהול תהליכי צמיחה בארגונים גלובליים. שימשה בתפקידים מובילים בחברת 10Bis (טייק איט הבינלאומית), והובילה את תהליך רכישת החברה בסכום של 157 מיליון דולר. בשנים האחרונות הייתה כמשנה למנכ"ל חברת אברא הציבורית שנסחרת בשווי של 289 מיליוני ש"ח. בעלת מומחיות בניהול צוותים רב-תחומיים, ייזום שיתופי פעולה אסטרטגיים ותכנון תהליכי עבודה חוצי-ארגון. משמשת כיום כחברת דירקטוריון בוולטה סולאר.

  • דירקטור

  • תחת לשונית ״מסמכים״ נכלל עותק מלא של התשקיף הכולל גם את הדוחות כספיים ליום 31.12.24 וליום 30.6.25
  • וולטה סולאר נמצאת בתקופה של הצלחות וצמיחה מואצת – הרחבת פעילות יזמית, הגדלת הכנסות, שיפור מתמשך ברווחיות הגולמית ובצבר הפרויקטים בארץ ובחו״ל. אנו רואים את ההתעניינות הגדולה מצד משקיעים ואת ההתקדמות בגיוס ההון כהבעת אמון בפוטנציאל החברה וביכולת שלה להוביל את תחום האנרגיה הסולארית בישראל.
  • בדו"ח הסקירה של רואה החשבון המבקר של החברה לדו"חות הכספיים ליום 30 ביוני 2025 נכללה הפניית תשומת לב לאמור בדו"חות ביחס למצבה הכספי של החברה, לרבות לגירעון בהון ובהון החוזר ולהפסד הכולל לתקופה וצויין כי לאור תזרים המזומנים הנדרש להמשך צמיחתה של החברה, פועלת החברה לגיוס הון אשר יספק את הצרכים התזרימים שלה. יחד עם זאת, מקורות המימון העומדים לרשותה של החברה ללא גיוס ההון אינם בהיקף מספק המאפשר לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות בתקופה של 12 חודשים ממועד אישור הדו"חות הכספיים. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.
  • חשוב להבין שהערה שכזו בדו"חות היא תופעה מוכרת ושגרתית בחברות יזמיות בשנותיהן הראשונות, במיוחד כשהן צומחות במהירות ונמצאות לפני גיוסי הון. ישנן חברות רבות המגיעות מענפי הטכנולוגיה, הקלינטק והאנרגיה המתחדשת – שצברו הפסדים בשנים הראשונות והציגו צמיחה לאחר גיוס הון. ניתן למצוא מספר רב של חברות שביצעו גיוס עם הערה דומה שבהמשך הוסרה.
  • במבט קדימה, וולטה מציגה מגמת צמיחה ברורה, חיזוק היסודות הפיננסיים, ופועלת בשוק האנרגיה הסולארית אשר הולך וגדל ומספק הזדמנויות רבות.

 

גיוס של ₪5,005,000 עבור 2.75% ממניות החברה
קיימת אפשרות לגיוס יתר עד ₪50,050,000
מחיר מניה - ₪77.00
מספר מניות (בדילול מלא) - 2,737,732
השקעה מינימלית - ₪10,010
שם החברה - וולטה סולאר
תאריך התאגדות - 25/10/2017
איש קשר - הגר דחבש רוזן, סמנכ"לית כספים  
מספר עובדים - 117
מיקום - ישראל
בגיוס זה קיימת טבלת הטבות. להצגת הטבלה לחצו כאן

תשקיף - הנפקה VOLTA SOLAR 04/09/2025 הורידו
דיון בגורמי סיכון 05/09/2025 הורידו
הודעה משלימה 05/09/2025 הורידו

אין עדכונים להצגה

 

 

הטבת סכום
השקעה מסכום של 30,030 ועד סכום של 40,040 תוספת של 2.00% מניות מערך התמורה
השקעה מסכום של 50,050 ועד סכום של 90,090 תוספת של 4.00% מניות מערך התמורה
השקעה מסכום של 100,100 ועד סכום של 190,190 תוספת של 6.00% מניות מערך התמורה
השקעה מסכום של 200,200 ועד סכום של 390,390 תוספת של 8.00% מניות מערך התמורה
השקעה מסכום של 400,400 ועד סכום של 640,640 תוספת של 10.00% מניות מערך התמורה
השקעה מסכום של 650,650 ועד סכום של 990,990 תוספת של 14.00% מניות מערך התמורה
השקעה מעל סכום של 1,001,000 תוספת של 20.00% מניות מערך התמורה

דוגמה א

  • השקעה של ₪60,000
תוספת של מניות מערך התמורה

דוגמה ב

  • השקעה של ₪520,000
תוספת של מניות מערך התמורה

דוגמה ג

  • השקעה של ₪1,010,000
תוספת של מניות מערך התמורה
משקיע אשר יבצע השקעה של ₪60,000 יהיה זכאי לתוספת מניות בשיעור של מכמות המניות שהיו אמורות להיות מונפקות למשקיע כאמור לולא היה זכאי להטבה כלשהי.
משקיע אשר יבצע השקעה של ₪520,000 יהיה זכאי לתוספת מניות בשיעור של מכמות המניות שהיו אמורות להיות מונפקות למשקיע כאמור לולא היה זכאי להטבה כלשהי.
משקיע אשר יבצע השקעה של ₪1,010,000 יהיה זכאי לתוספת מניות בשיעור של מכמות המניות שהיו אמורות להיות מונפקות למשקיע כאמור לולא היה זכאי להטבה כלשהי.
סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו