|
₪7,827,820גויסו עד כה
291משקיעים
|
|
הקים, ניהל ומכר מספר עסקים במגוון תעשיות החל מלואו-טק מקומי, וכלה בהיי-טק גלובלי עם מחזורי הכנסות מצטברים של כ-$100M. הוביל את חברת ClicksMob שנמכרה לחברת - XL Media. החברה הרוכשת (XLM:LON) נסחרה בלונדון בשווי של למעלה מ $500M בעת הרכישה. רס"ן במילואים בוגר חיל השריון, ביצע שורת תפקידים כולל מ"פ טנקים, ובמהלך המלחמה כעוזר רמ"ח התכנון של זרוע היבשה וכעוזר מח״ט 7. מהנדס תעשיה וניהול בוגר הטכנין.
|
|
נכנס לעולם העסקי כבר בהיותו בן 16 והוביל את כניסת ענקית הבידור והמוזיקה MTV לישראל בקרב פלח שוק בני הנוער, פיתח קמפיינים לענקיות מקומיות כגון אסם, סלקום ועוד. הוביל את הפיתוח העסקי הגלובלי של חברת ClicksMob וסגר בהצלחה עסקאות רבות ומשמעותיות אל מול חברות ענק בתחום מכל העולם. סיים לימודי תואר בכלכלה עוד בתיכון, שירת כמ"פ בהנדסה קרבית בסדיר ובמילואים.
|
|
רו"ח יוצאת KPMG, בעלת למעלה מ- 15 שנות ניסיון בניהול וייעוץ פיננסי לחברות ציבוריות גלובליות בתחום הנדל"ן, ההחזקות והתשתיות כולל אפריקה-ישראל ומנרב. כיהנה כסמנכ"לית הכספים בחברת מבט לנגב, הזכיין בפרויקט BOT עיר הבה"דים של משרד הביטחון, בהיקפי מימון פרויקטים של כ-2 מיליארד ש"ח.
|
|
מוביל את תהליכי הדיגיטליזציה, אוטומציה ואופטימיזציה המתקדמים בכלל מחלקות החברה תוך התמקדות המצוינות התפעולית, שיפור היעילות, ובהתאמה הרווחיות. בתפקידו הקודם הוביל את הפיתוח העסקי הגלובלי באתר המידע הפיננסי הגדול בעולם Investing.com עם הכנסות של למעלה מ$100M.
|
|
בעלת מעל 20 שנות ניסיון ניהולי בכיר בניהול ופיתוח משאבי אנוש בחברות גלובליות מהמובילות במשק כגון SAP, Verint ו-Amdocs, לצד תפקידי ניהול נוספים בחברות טכנולוגיה ואקדמיה. בוולטה סולאר היא אחראית על פיתוח ההון האנושי, גיוס ושימור טאלנטים והובלת תרבות ארגונית תומכת חדשנות, תוך חיבור הדוק בין הצמיחה העסקית לבין ההון האנושי.
|
|
יזם ומנהל מנוסה עם מעל 20 שנות ניסיון בהובלת פרויקטים חוצי-ארגון במגוון תעשיות, ביניהן אנרגיה מתחדשת, נדל"ן וקמעונאות. שימש בתפקידי מפתח בכירים בחברות ציבוריות מובילות כמו קבוצת חג‘ג‘, שיכון ובינוי ונטוויז‘ן, כולל הובלת פרויקטים בהיקף רחב וניהול יחידות רווח עצמאיות. בעל מומחיות בניהול תהליכים מורכבים ויצירת שותפויות אסטרטגיות וגורם משמעותי להסמכים וזכייה במכרזים מול הרשויות המקומיות. רס"ן במילואים ביחידת 8200 ובעל תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון ובנקאות.
|
|
מנהלת בכירה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון במימון פרויקטים, קרנות חוב והשקעות פרטיות, ניהול פיננסי ופיתוח עסקי. מתמחה בניהול עסקאות מורכבות, סגירת עסקאות חוב והשקעות במגוון תחומים, כולל הייטק, קמעונאות ואנרגיה. יוצאת חברת הייעוץ האסטרטגי תאסק, ניהלה השקעות בהיקף מילארדי ש"ח בפרויקטי תשתיות בחטיבת מימון הפרויקטים של בנק לאומי. שותפה-מייסדת ב"מכלול Growth", ומובילת אסטרטגיה בפורטפוליו בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. בעלת MBA במימון וניהול סיכונים מהמרכז הבינתחומי. כיום, חברה בדירקטוריון של וולטה סולאר.
|
|
מנהלת בכירה עם ניסיון עשיר בבניית אסטרטגיות עסקיות, פיתוח מיזמים וניהול תהליכי צמיחה בארגונים גלובליים. שימשה בתפקידים מובילים בחברת 10Bis (טייק איט הבינלאומית), והובילה את תהליך רכישת החברה בסכום של 157 מיליון דולר. בשנים האחרונות הייתה כמשנה למנכ"ל חברת אברא הציבורית שנסחרת בשווי של 289 מיליוני ש"ח. בעלת מומחיות בניהול צוותים רב-תחומיים, ייזום שיתופי פעולה אסטרטגיים ותכנון תהליכי עבודה חוצי-ארגון. משמשת כיום כחברת דירקטוריון בוולטה סולאר.
|
שם החברה - וולטה סולאר
תאריך התאגדות - 25/10/2017
איש קשר - הגר דחבש רוזן, סמנכ"לית כספים
מספר עובדים - 117
מיקום - ישראל